Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Rezerv Açıklaması: Brüt Rezerv Tarihi Zirvede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt ve net rezervlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Brüt rezervlerin156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştığını aktaran Şimşek, Swap hariç net rezervlerin ise geçen yılın mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor." - ANKARA