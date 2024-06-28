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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Gerileyen cari açık finansal istikrarı güçlendirecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret dengesi verilerinin açıklanmasının ardından gerileyen cari açığın finansal istikrarı güçlendireceğini belirtti. Yıllık ihracatın tarihi zirveye ulaştığını ve dış ticaret açığının iyileştiğini ifade eden Şimşek, bu durumun dış finansman ihtiyacını azaltacağını ve hedeflere ulaşmada önemli rol oynayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gerileyen cari açık, dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret dengesi verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Mayıs ayında yıllık ihracatın 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaştığını ifade eden Şimşek, "İthalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi. Turizmde de güçlü seyir devam ediyor. Mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı. Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık, dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Güncel Haberler

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