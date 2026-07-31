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Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri yılın ikinci çeyreğinde 24,2 milyar lira oldu

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Hazine'nin yılın ikinci çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 24 milyar 202 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine'nin yılın ikinci çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 24 milyar 202 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin KİT'ler, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 22 milyar 188 milyon 221 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 2 milyar 13 milyon 74 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 973,8 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 24 milyar 202 milyon lira olarak hesaplandı.

Kaynak: AA
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