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Hazine, Mayıs'ta 187,5 Milyar Lira İç Borçlanma Yapacak

Hazine, Mayıs'ta 187,5 Milyar Lira İç Borçlanma Yapacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç ay boyunca iç borçlanma stratejisini açıkladı. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için toplamda 803,7 milyar lira iç borçlanma planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 187,5 milyar lira, haziranda 266,8 milyar lira ve temmuzda 349,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, mayısta 160,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 187,5 milyar liralık, haziranda 255,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 266,8 milyar liralık, temmuzda 317,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 349,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mayıs ayındaki iç borçlanmanın 90,1 milyar lirasının piyasadan, 82,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 15 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 247,4 milyar lirasının piyasadan, 6,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 13,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzda yapılacak iç borçlanmanın da 341,6 milyar lirasının piyasadan, 5,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,1 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 1 hazine bonosu ihraç edilecek.

Mayıs ayında 190 milyar lira, haziranda 309,9 milyar lira ve temmuzda 374,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 140,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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