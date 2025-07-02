Hazine Bakanı Şimşek'ten Kredi Risk Primi Açıklaması

Hazine Bakanı Şimşek'ten Kredi Risk Primi Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayında 381 baz puana kadar yükselen risk priminin 283 baz puana gerilediğini ve iki yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 49'dan yüzde 40'ın altına indiğini açıkladı. Şimşek, bu düşüşün ekonomi programlarının olumlu sonuçlarını yansıttığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Nisan ayında 381 baz puana kadar yükselen risk primi (CDS), 283 baz puana geriledi. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 49'dan yüzde 40'ın altına indi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kredi risk primine ilişkin açıklamalarda bulundu. Risk primi ve borçlanma maliyetlerindeki düşüşün ekonomi programlarının olumlu sonuçlarını yansıttığını vurgulayan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Küresel koşulların zorluklarına rağmen ihracat, dirençli yapısını koruyor. Cari açık, öngörülerimiz doğrultusunda gerçekleşirken sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor. Nisan ayında 381 baz puana kadar yükselen risk primi (CDS), 283 baz puana geriledi. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 49'dan yüzde 40'ın altına indi. CDS ve borçlanma maliyetlerindeki düşüş, kararlı ve sabırlı duruşumuzun olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Dezenflasyon süreciyle birlikte yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde daha da iyileşmesini bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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