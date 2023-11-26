Hatay'da Tandır Ekmeği Ev Kadınlarının Gelir Kaynağı Oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Fatma Mıdık, 15 yıldır tandırda, biberli ekmek ve gözleme satarak geçimini sağlıyor. Ev kadınlarının gelir kaynağı olan bu iş, doğal ve el emeği ürünlerle yapılmaktadır.

Çamurdan gelen lezzet "tandır ekmeği" Hataylı kadınların geçim kaynağı

HATAY - Hatay'da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Mıdık, 15 yıldır tandırda, biberli ekmek ve gözleme satarak geçimini sağlıyor.

Fatma Mıdık, "15 yıldır evimizin önünde katıklı yapıyorum. Katıklıyı yaparken çökelek, biber, susam, zahter ve zeytinyağı kullanıyorum. Bunların hepsi doğal kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler. Tandır yaparken yorucu oluyor ama çocuklarımız geleceği için çalışıyoruz. Evimize katkı sağlamak adına evimizin önünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.