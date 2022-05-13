Hatay'da bakla hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hasadına başlanan baklanın tarlada kilosu 4 ila 5 liradan satılıyor.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde hasadına başlanan baklanın tarlada kilosu 4 ila 5 liradan satılıyor.
İlçeye bağlı Avcılar Mahallesi'nde düzenlenen bakla hasadına Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Öner Sertkol'da katıldı.
Üreticiler, baklanın kilosunu tarlada 4 ila 5 lira arasında sattıklarını söyledi. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi