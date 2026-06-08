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Aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda bereketli hasat

Aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda bereketli hasat
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Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda hasat devam ediyor. Çiftçiler tonajdan memnun ancak dolu hasarı ve fiyat düşüşü yaşanıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda bereketli hasat devam ediyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte hasatlar devam ediyor. Erzin ilçesi Aşağı Kurnaz Mahallesi'nde yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Kış ve ilkbaharda yaşanan aşırı yağışların verimi etkilediği karpuzda çiftçi hasattan memnun.

Son süreçte hasadın hızlanmasıyla birlikte fiyatların aşağı düşmeye başladığını belirten çiftçi Mahmut Tekin, "Tonaj olarak sıkıntımız yok ama dolu hasarı var ve o bizi etkiledi. Fiyatlar aşağı düştü, buna şükür. Kırımımız devam ediyor, bundan sonra da 500 dönüm alanda ekili olan çekirdeksiz siyah incinin kırımına başlayacağız. Araçlar yükleniyor ve depolara gidiyor. Allah'ımın bu gününe şükür" dedi.

Yağışların verimi etkilediğini belirten Halit Akıncı, "Şu anda olduğumuz alan 120 dönüm alan. Ortalama dönüm başına 6 ton hasat bekliyoruz. Verimden memnunuz, doğal afetlerden ve dolu yağışından dolayı mahsulde sıkıntı var. Tonajımızda düşüklük var" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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