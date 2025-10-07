Haluk Akakçe Atölyesi, İki Yıl Sonra Sanatseverlerle Buluşuyor

Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden sanatçı Haluk Akakçe'nin Akaretler'deki atölyesi, vefatının ikinci yıl dönümünde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

SM Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, bu özel alandaki her eşya, renk ve fırça darbesi, Haluk Akakçe'nin yaşamla kurduğu şiirsel ilişkinin izlerini taşıyor.

Sanatçının çalışma mekanı olmasının yanı sıra hayal gücü, üretim enerjisi ve dünyaya bakışına ışık tutacak atölyede Haluk Akakçe'nin 2019-2023 arasında özenle tasarladığı eserleri, kişisel eşyaları, kostümleri, eskizleri ve tabloları sunulacak.

Ziyaretçiler, SM Sanat katkılarıyla düzenlenen bu özel alanda sanatçının işlerini görmenin yanı sıra onun tasarladığı bir sanat eserinin içinde dolaşacak. Akakçe'nin merdivenlerden kapılara, zeminden duvarlara kadar tüm yüzeyleri yeniden boyayarak yaşayan bir enstalasyona dönüştürdüğü atölye, mekansal olarak da bir sanat yapıtı olma özelliği taşıyor.

Geçmişi korumanın yanı sıra geleceğe de seslenen Haluk Akakçe Atelier, sanatçının eserleri ve hayallerini canlı tutan bir alan olarak konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, Haluk Akakçe'nin çağdaş sanatın dünyada tanınan en önemli isimlerinden birisi olduğunu belirtti.

Akakçe'nin yaşamına ve üretim sürecine tanıklık eden mekanı sanatseverlerle yeniden buluşturmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Oğuz, "Haluk Akakçe'nin sanat mirasının geleceğe taşınmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş sanatın dijital dönüşümüne yön verdi

Çağdaş sanatın yenilikçi ve vizyoner isimlerinden Ankara doğumlu Haluk Akakçe (1970-2023), Bilkent Üniversitesi'nde iç mimarlık eğitiminin ardından Londra'daki Royal College of Art ve Chicago'daki The School of the Art Institute of Chicago'da yüksek lisans yaptı.

Yaşamı boyunca video, animasyon, enstalasyon ve dijital medya aracılığıyla insan, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi kendine özgü şiirsel bir dille işleyen sanatçı, bu üretim anlayışıyla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası ölçekte de çağdaş sanatın dijital dönüşümüne yön veren öncülerden biri olarak kabul edildi.

Las Vegas'ta 2006'da LED ekran aracılığıyla "Sky is the Limit" projesine imza atan Akakçe, kentin silüetine yeni bir boyut katarken, kariyeri açısından da bir dönüm noktası yaşadı.

Akakçe'nin eserleri, New York'taki Whitney Museum of American Art ve New Museum, Londra'daki Tate Britain, Avusturya'daki Kunsthaus Graz ve İstanbul Modern gibi sanat kurumlarında sergilendi. Yapıtları zamansız, şiirsel ve düşündürücü bir bakış açısını yansıttı.