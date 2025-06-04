Halk Katılım Bankası'nın Kuruluşuna Onay

Halk Katılım Bankası'nın Kuruluşuna Onay
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BDDK, 11 milyar 500 milyon lira sermaye ile Halk Katılım Bankası AŞ'nin kuruluşuna izin verdi. Kuruluş Türkiye'de yer alan çeşitli ortaklar tarafından gerçekleştirilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Halk Katılım Bankası AŞ'nin 11 milyar 500 milyon lira sermayeyle kurulmasına izin verildi.

BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar Türkiye Halk Bankası AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ ve Halk Elektrik Üretim AŞ tarafından, Türkiye'de 11 milyar 500 milyon lira kuruluş sermayeli Halk Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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