Hakan Çopur, Şişecam'ın Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Şişecam'ın Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Çopur getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görevi devralan Çopur, Şişecam'ın dört kıtada 14 ülkede yürüttüğü üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan ihracatının tedarik zinciri yönetimine liderlik edecek.

Profesyonel kariyerine 2001'de Brüksel'de Procter & Gamble Lojistik Departmanı'nda başlayan Çopur, 2002-2005 arasında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Rusya'da Politron şirketinde planlama, satın alma ve üretim alanlarında yöneticilik yaptıktan sonra, 2011-2014 arasında Proaqua'da Genel Müdür olarak görev aldı.

Şişecam bünyesine 2015'te Rusya'da Tedarik Zinciri Direktörü olarak katılan Çopur, daha sonra Cam Ambalaj Tedarik Zinciri ve Entegrasyon Direktörlüğü ile Tedarik Zinciri Geliştirme ve Entegrasyon Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Çopur, 2022'den bu yana Tedarik Zinciri Planlama Kıdemli Direktörü olarak Şişecam'ın tüm coğrafyalardaki planlama süreçlerine yön verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Çopur, uluslararası pazarlarda edindiği deneyimle Şişecam'ın küresel tedarik zinciri yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.