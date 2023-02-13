Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, 2023 AdPushup Global Yayıncılık Liderleri arasına girdi

Hindistan merkezli reklam platformu "AdPushup", 2023 Yılı Dijital liderlerini seçti. Hem yayıncılardan hem de reklam operasyon liderlerinden oluşan "Global Publishing Leaders 2023", sektörden öne çıkan binlerce lider arasından titiz bir eleme yapılarak belirlendi.

Başarısıyla her zaman adından söz ettiren, 2017 'den bu yana Haberler.com'un CEO'su olan Sümeyra Teymur "2023 AdPushup Global Yayıncılık Liderleri" arasına girdi. Sümeyra Teymur, daha önce de "Yılın En İyi Haber Yöneticisi", "Yılın En İyi Haber Sitesi Yöneticisi", "Yılın Efsane Yöneticisi" gibi birçok ödül almıştı.

Listedeki bazı diğer isimler:

Mato Barisik: Yazar, Editör ve Köşe Yazarı

Kirill Kalinin: Dijital Direktör

Mike Levis: Üst Düzey Yönetici

Pelin Şahin Asena: Reklam Direktörü