GüzelEnerji, Stevie Awards MENA'dan 3 ödül aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GüzelEnerji, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 18 ülkeden projelerin yarıştığı Stevie Awards MENA'dan 3 ödülle döndü.

GüzelEnerji, "Bi'Güzel Lansman" ve "Hijyen Kalkanı" projeleriyle 2 altın ödül kazanırken, "Club TotalEnergies" uygulamasıyla gümüş ödülün sahibi oldu.

GüzelEnerji'nin "Bi'Güzel Lansman" projesi, Pazarlama Ödülleri - Marka Yenileme/Yeniden Markalamada İnovasyon kategorisinde altın ödül kazandı. Bi'Güzel Lezzetler lansmanı, yalnızca görsel bir yenileme ya da logo değişimi değil, iş modelini, istasyon içi deneyimi ve tüketici algısını dönüştüren bütünsel bir marka renovasyonu olarak öne çıktı. "Bi'Güzel ile Enerjini Yenile" mesajı etrafında şekillenen dönüşüm süreci sonunda, Bi'Güzel marka bilinirliği lansman öncesi yüzde 6'dan yüzde 16'ya yükselerek zihinsel erişilebilirliğini 2,5 kat artırdı.

Hijyen süreçleri yapay zeka ile denetleniyor

Şirketin bir diğer altın ödülü ise "Hijyen Kalkanı" projesi ile İnovasyon Ödülleri - Yapay Zekada (AI) İnovasyon Mükemmellik kategorisinden geldi.

Temizlik süreçlerini dijitalleştiren GüzelEnerji çatısı altında faaliyet gösteren TotalEnergies İstasyonları ve M Oil, hijyen standartlarını yeni bir boyuta taşıdı. Yapay zeka destekli bir sistem ile temizlik süreçlerinin denetlendiği proje kapsamında, görevlerini başarıyla yerine getiren personeller de ödüllendiriliyor.

TotalEnergies İstasyonları tarafından "Yeni Nesil Enerji, Daha İyi Gelecek" vizyonuyla geliştirilen "Club TotalEnergies" ise gümüş ödül aldı. Akaryakıt sektöründe dijital sadakat programlarının dönüşümüne öncülük eden uygulama, kullanıcı etkileşimini artıran yenilikçi özellikleriyle dikkati çekti. Uygulamada yer alan Hikaye Paylaşımı, Çarkı Çevir, Cevapla-Kazan ve Seyahat Rotası gibi oyunlaştırma kurguları, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu modüller sayesinde kullanıcılar hem eğlenceli bir deneyim yaşadı hem de çeşitli ödül ve avantajlardan yararlanabiliyor.