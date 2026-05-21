Mayıs ayı güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayısta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalarak 109, inşaat sektöründe yüzde 1,7 gerileyerek 82,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artışla 112,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe mayısta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,2 yükselirken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,6, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,7, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,5 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,5 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,3, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 3,1 azaldı.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir
