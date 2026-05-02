Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 998 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 10 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 122 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 343 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 13,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 840 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 770 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.