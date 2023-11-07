Güney Kore Başbakanı: Ekonomi yeniden canlılık kazanıyor

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, ülkelerinde dünyanın en iyi yatırım ortamını oluşturmak için çaba gösterdiklerini belirterek, 'Ekonomi yeniden canlılık kazanıyor. Yatırım odaklı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi. Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirilen 'Kore Yatırım Zirvesi 2023' Başbakan Han'ın katıldığı törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, ülkelerinde dünyanın en iyi yatırım ortamını oluşturmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Ekonomi yeniden canlılık kazanıyor. Yatırım odaklı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirilen "Kore Yatırım Zirvesi 2023" Başbakan Han'ın katıldığı törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Han, açılış töreninde, zirvenin ülkesinin yatırım ortamını tanıtan anlamlı bir etkinlik olduğunu, Busan'ın da ülke lojistiğinin belkemiği konumunda bulunduğunu anlattı.

Ülkesine inanan ve buraya yatırım yapmaya karar verenlere teşekkür eden Han, yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırımı tamamladıklarını ve bu sayede sanayi yapısının, çevre dostu geçişini hızlandırdıklarını aktardı.

Han, bunu yüksek teknoloji endüstrisinin önemli ölçüde büyümesi için de bir fırsat olarak gördüklerini ifade ederek, "Artık küresel teknolojik hegemonya rekabeti yoğunlaşırken, bir şirketin rekabet gücü ülkenin refahının ötesine geçiyor. Bunun güvenlik üzerinde önemli bir etkisi var. Şirketin rekabet gücünü güvence altına almak için asıl konunun 'özel yatırım' olduğuna inanıyorum. Bu açıdan bakıldığında ülkemiz dünyanın en iyi yatırım ortamını yaratmak için çaba harcıyor." diye konuştu.

Yatırımlara yönelik vergi desteklerini ve teşvikleri güçlendirmeyi planladıklarının altını çizen Han, yabancı yatırımın da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

"Dünya lideri bir dijital güç merkezi haline geldik"

Han, dost ülkelerle sarsılmaz dayanışma ve işbirliği yoluyla istikrarlı tedarik zincirlerini genişlettiklerini vurgulayarak, bu sayede ülkelerinin zorlu dış ekonomik koşullarda dahi ayakta kalabildiğini belirtti.

İhracat, üretim ve tüketimi kapsayan ekonomik göstergelerin de iyileştiğine işaret eden Han, "Ekonomi yeniden canlılık kazanıyor. Yatırım odaklı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz. Kore Cumhuriyeti, Kore Savaşı'nın korkunç kalıntılarının üzerinde duruyor. Mucizevi bir ekonomik büyüme elde ettik. Yardım alan ülkeden yardım veren ülkeye, dünya lideri bir dijital güç merkezi haline geldik. Lütfen şehrimizde 2030 Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapmamıza destek olun." değerlendirmesini yaptı.

Zirve 2. gününde kapıları ziyaretçilerine açtı

Kore Ticaret Bakan Yardımcısı Jang Youngjin ve beraberindeki heyetin katılımıyla dün gerçekleştirilen basın toplantısıyla başlayan zirvede, bugün yerel hükümetlerce de desteklenen teknoloji, medikal, otomotiv ve enerji gibi alanlardaki firmaların ürünleri sergileniyor.

Burada yatırımcılarla ikili iş görüşmeleri de yapan firmalar, ülkelerine uluslararası yatırımcıları çekmek için de iş yapma ortamlarını ve Kore hükümetince sağlanan imkanları paylaşıyor.

Toplamda 120 uluslararası işbirliği, 330 yerel firmanın katılım gösterdiği zirvede, elektrikli araçlar için batarya, teknoloji üreten firmalar dahil üniversiteler, startup'lar ve yerel hükümetlerin stantları da yer alıyor.