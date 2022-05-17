Güneş Enerjisine Dayalı Kapasite Tahsisini İçeren Yeka Ges-5 İhaleleri Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi - Haberler

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Güneş Enerjisine Dayalı Kapasite Tahsisini İçeren Yeka Ges-5 İhaleleri Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi

ANKA - Esra Alus - Ekonomi
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Güneş Enerjisine Dayalı Kapasite Tahsisini İçeren Yeka Ges-5 İhaleleri Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi

Yenilenebilir enerji kaynak alanları yönetmeliği kapsamında toplam 1,500 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılacağı ilan edilen YEKA GES-5 ihalesinin başvuruları, belirsiz bir tarihe ertelendi.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları yönetmeliği kapsamında toplam 1,500 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılacağı ilan edilen YEKA GES-5 ihalesinin başvuruları, belirsiz bir tarihe ertelendi.

Bakanlık tarafından 30 Eylül 2021'de yayınlanan ilanla, 23 adet bağlantı bölgesinde 76 güneş enerjisine dayalı kapasite tahsisini içeren YEKA GES-5 ihalesinin başvuru tarihi 12 Ocak olarak belirlenmiş, 4 Aralık 2021'de yayımlanan ilanla da 31 Mayıs'a ertelenmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre; ihale için başvurular, idare tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacak.

ANKA / Esra Alus - Ekonomi

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