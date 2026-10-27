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Gülbirlik 2026 gül çiçeği kilo fiyatını net 95 liraya yükseltti

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Gülbirlik 2026 gül çiçeği kilo fiyatını net 95 liraya yükseltti
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Gülbirlik Yönetim Kurulu, 2026 yılı gül çiçeği kilogram taban fiyatını daha önce açıklanan 80 liradan net 95 liraya yükseltti. Böylece üreticilere kilo başına 15 lira ek ödeme yapılacak; bölge genelinde yaklaşık 17 bin ton alım yapıldı ve alımlar 52 gün sürdü.

Gülbirlik Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda daha önce açıklanan kilo başına 80 liralık gül çiçeği taban fiyatının net 95 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Böylece üreticilere kilo başına 15 lira daha ek ödeme yapılacak.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) 2026 yılı gül çiçeği kilogram bedelini net 95 liraya yükseltti. Gülbirlik, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir başkanlığında yapılan toplantı sonunda binlerce üreticinin merakla beklediği 2026 yılı gül çiçeği kilogram bedeline yapılacak olan ek ödeme rakamı belirlendi. Yapılan 15 liralık ek artışla gül üreticisine kilogram başına net 95 lira ödenmiş olacak. Gülbirlik yıllar sonra ilk kez 2026 yılı gül çiçeği taban fiyatını bu yıl hasat döneminin başında açıklamış ve kilogram fiyatını 80 lira taban fiyat olarak belirlemişti. Üreticiye ödemeler önceki yıllardan farklı olarak bu sene peşin olarak ödenmişti.

17 bin ton rekolte yaşandı

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan ise 2026 gül çiçeği alımlarının 52 gün sürdüğünü ve tahmin edilenin üstünde gül çiçeği rekoltesi gerçekleştiğini söyledi. Işıdan, bölge genelinde yaklaşık 17 bin ton gül çiçeği alımı yapıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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