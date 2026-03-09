Haberler

GSK Türkiye'de üst düzey atama

Güncelleme:
GSK Türkiye, Aşı İş Birimi Direktörlüğü görevine İlknur Ulu'yu atadığını duyurdu. Ulu, 17 yıllık ilaç sektöründeki tecrübesiyle liderlik ekibine katılacak.

GSK Türkiye'nin Aşı İş Birimi Direktörlüğü görevine İlknur Ulu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye organizasyon yapısını gerçekleştirdiği yeni atamalarla güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, GSK Türkiye Aşı İş Birimi Direktörü olarak atanan Ulu, aynı zamanda liderlik ekibinin bir üyesi olacak.

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2008'de mezun olan Ulu, ilaç sektöründe 17 yılı aşkın kariyeri boyunca Afrika, Orta Doğu ve Avrasya gibi geniş bir coğrafyayı kapsayan sorumluluklar üstlendi.

Bu bölgelerde büyüme stratejileri oluşturma ve portföy yönetimi süreçlerini başarı ile gerçekleştiren Ulu, uluslararası pazarlarda çeşitli ürünlerin satış ve pazarlama rollerinde yer alarak global marka yönetimi, lansman stratejileri ve bölgesel iş geliştirme konularında önemli deneyimler elde etti.

GSK Türkiye'ye katılmadan önce Ulu, Sanofi'de aşı, kardiyoloji ve diyabet iş birimlerinde pazarlama ve satış organizasyonlarında görev aldı. Ulu, GSK Türkiye'deki yeni görevinde aynı zamanda liderlik ekibinde yer alacak.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü
