Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi

ABD hükümetinin kapanma ihtimaline yönelik endişeler ve faiz indirimine dair beklentilerin güçlenmesi, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

GRAM ALTIN 5 BİN 165 LİRAYA YÜKSELDİ

Eylül ayında yüzde 12 artış gösteren altın, son 14 yılın en güçlü yükselişini yaşadı. Gram altın güne yükselişle başladı ve saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,8 değer kazancıyla 5 bin 170 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel olarak yükselen gram altın, günü yüzde 2 primle 5 bin 126 lira seviyesinden tamamlamıştı. Çeyrek altın 8 bin 650 lira, Cumhuriyet altını ise 34 bin 450 lira seviyesinden satılıyor.

ONS FİYATI TARİHİ SEVİYEYİ GÖRDÜ

Bugün ons altın fiyatı 3 bin 871,7 dolar ile tarihi zirvesine ulaştı. Şu sıralarda ise yüzde 0,8 artışla 3 bin 865 dolar seviyesinde bulunuyor.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

ABD'de federal hükümetin kapanma ihtimaline ilişkin artan endişeler ve faiz indirimine dair beklentilerin güçlenmesi, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı.

GÜNÜN VERİ TAKVİMİ

Analistler, yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve TÜFE, ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan ons altında 3 bin 900 dolar direnç, 3 bin 700 dolar destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

"ALTIN YA SERT DÜŞECEK YA DA KÜRESEL KRİZ ÇIKACAK"

Uzmanlar, ons altında görülen sert yükselişlerin normal olmadığını belirterek kritik uyarılarda bulundu. Uzman, ons altındaki hareketliliğin piyasalar açısından risk sinyali verdiğini söyleyerek "Ons altının durduk yere bu kadar sert yükselmesi hiç hayra alamet değil. Dirençleri bir bir kırıyor. Her düzeltmeden sert sıçrayış yapıyor." ifadelerini kullandı.

Teknik göstergelere de dikkat çeken uzman, "Ya sert bir düşüş yapacak ya küresel bir kriz çıkacak." dedi.