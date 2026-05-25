Altının gramı 6 bin 691 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 691 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 bin 626 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 691 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 940 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 553 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

Beyaz Saray'ın, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirmesi ve New York Times (NYT) gazetesinin, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiası, söz konusu iyimserlikleri besledi.

Bunu takiben iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanmasına ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir uzlaşıya yaklaşılabileceğine dair beklentiler güç kazandı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatlarında sert düşüşler görülürken ABD-İran arasında barış sağlanabileceğine yönelik umutların artmasıyla dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde görülen geri çekilme altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.