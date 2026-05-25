Haberler

Altının gramı 6 bin 691 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gram altın, güne yükselişle başlayarak 6 bin 691 liradan işlem görüyor. ABD-İran arasındaki barış umutları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması beklentileri altın fiyatlarını desteklerken, ons altın 4 bin 553 dolara yükseldi.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 691 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 bin 626 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 691 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 940 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 553 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

Beyaz Saray'ın, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirmesi ve New York Times (NYT) gazetesinin, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiası, söz konusu iyimserlikleri besledi.

Bunu takiben iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanmasına ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir uzlaşıya yaklaşılabileceğine dair beklentiler güç kazandı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatlarında sert düşüşler görülürken ABD-İran arasında barış sağlanabileceğine yönelik umutların artmasıyla dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde görülen geri çekilme altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

TBMM'ye yaptığı yürüyüşle ilgili harekete geçildi
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

"Net bilgi şaşırmayın, Kılıçdaroğlu o ismi aday yapacak"
Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silerken canından oldu
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Geceyi kana bulayan kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
Akaryakıt için iyi haber! Petrol 100 doların altına geriledi

Akaryakıt için iyi haber! Petrol sert düştü
Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi

Demir çubuk yüklü kamyon faciası! Cansız bedenleri yan yana dizdiler