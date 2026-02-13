Haberler

Altının gramı 6 bin 970 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Altının gram fiyatı, güne 6 bin 970 liradan başlayarak bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 992 lira, Cumhuriyet altını 47 bin 315 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 970 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 altında 6 bin 898,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 970 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 992 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 315 liradan satılıyor. Dün 4 bin 878,8 dolarla 1 haftanın en düşük seviyesini gören altının onsu bugün gelen tepki alımları sonrasında yüzde 0,9 artışla 4 bin 960 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, faiz indirim beklentilerini azaltarak altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin de fiyatların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra, Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 23 milyar 753 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
