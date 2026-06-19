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Altının gramı 6 bin 206 liradan işlem görüyor

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Gram altın, güne düşüşle başlayarak 6 bin 206 liradan işlem görüyor. Fed'in şahin politikaları ve dolar talebi altın fiyatlarını baskılarken, ons fiyatı da yüzde 1,3 azaldı.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 206 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 205 liradan tamamlamıştı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 6 bin 206 lira seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,3 azalışla 4 bin 156 dolardan seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin bir politika izlemesi ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz artırımına gideceğine bu yıl kesin gözüyle bakılmasıyla dolara talebin artması altın fiyatlarını baskılıyor.

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğinin duyurulması da altın başta olmak üzere değerli metal fiyatları üzerindeki satış baskısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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