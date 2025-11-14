Haberler

Gram Altın 5 Bin 695 Liradan İşlem Görmeye Başladı

Güncelleme:
Altının gram fiyatı güne 5 bin 695 liradan başladı. Dün yüzde 0,7 değer kaybeden gram altın, bu sabah önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 680 lira, cumhuriyet altını ise 38 bin 580 lira seviyesinde satılmakta.

Altının gramı, güne yükselişe başlamasının ardından 5 bin 695 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,7 azalışla 5 bin 656 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 695 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 580 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

Yatırımcıların güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki düşüş altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
