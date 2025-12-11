Gözler yılın son faiz kararında! Piyasa uzmanlar tek bir fikirde birleşti

Ekonomide odak noktası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı oldu. Ekim ayında faiz koridorunu aşağı yönlü revize eden Merkez Bankası, 2025 yılının final toplantısında politika faizine ilişkin yeni adımını duyuracak.

PPK toplantısı, Başkan Fatih Karahan liderliğinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. TCMB, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40,5 seviyesinden yüzde 39,5'e indirmişti.

PİYASADA 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Kritik toplantı öncesi 22 piyasa uzmanının katıldığı ankette, ekonomistlerin medyan beklentisi faizde 150 baz puanlık bir indirim yapılması yönünde oluştu.

Ankette beklenti dağılımı şöyle şekillendi:

5 katılımcı: 100 baz puan indirim

13 katılımcı: 150 baz puan indirim

4 katılımcı: 250 baz puan indirim

Bu sonuçlara göre ortalama faiz beklentisi yüzde 38,02 seviyesinde hesaplandı. Bir önceki anket döneminde yıl sonu beklentisinin yüzde 37,5 olduğu hatırlatıldı.

BAŞKAN KARAHAN'IN "SIKI DURUŞ" MESAJI

Piyasalarda indirim beklentisi güçlenirken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın önceki açıklamalarındaki "sıkı para politikası" vurgusu dikkat çekiyor.

Karahan daha önce enflasyonla mücadeleye yönelik, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesaj, faiz indiriminin temposuna ilişkin soru işaretlerinin devam etmesine yol açıyor.