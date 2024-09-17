Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'nde Üretim Faaliyetleri İncelendi

DÜZCE(İHA) – Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen ve İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk tarafından, Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünde yürütülen üretim faaliyetleri yerinde incelendi.

Arazi programının ilk kısmında Pürenli Orman İşletme Şefliği üretimde boylama ve mesaha çalışmaları kontrol edildi. Arazi kontrolleri sonrası Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü Gölorman ve Gölyaka son depolarında standardizasyon, emval çeşitleri ve istifler incelendi. Burada, depo iç düzeni ile istif tasnif işlerinin standarda uygun olarak yapılarak değer kayıplarının önüne geçilmesinin önemli olduğunu, üretimde tekniğe ve standardizasyona uygun kaliteli emvale ağırlık verilmesini, piyasa talepleri doğrultusunda emval üretiminin önemini vurgulandı. - DÜZCE