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Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izni BDDK kararıyla kaldırıldı

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BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı. Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı; karar, 4 Kasım 2026 tarihli toplantıda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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