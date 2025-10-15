Haberler

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Süt üreticisi olduğunu ifade eden bir vatandaş, gittiği lokantada ayranın 35 TL olduğunu öğrenince tepki gösterdi. "Ben 1 litre sütü 14 TL'ye satıyorum, keriz miyim 35 TL'ye ayran içeceğim?" diyen adamın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaş, gittiği lokantada ayranın 35 TL olduğunu öğrenince tepki gösterdi. Süt üreticisi olduğunu söyleyen adam, fiyatı duyunca "Ulan abi, ben 1 litre sütü 14 TL'ye satıyorum, keriz miyim de 35 TL'ye ayran içeceğim?" diyerek işletme sahibine çıkıştı.

FİYAT TARTIŞMASI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Vatandaşın tepkisi üzerine lokanta sahibiyle arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. O anlar çevredeki müşterilerin de dikkatini çekti. Tartışmanın ardından adam, "Sütün litresi 14 TL, ayranın bardağı 35 TL. Bu nasıl hesap?" diyerek tepki göstermeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı, "Artık su bile lüks oldu", "Ayran içmeye korkar olduk" ve "Üretici bile tüketemiyor" gibi yorumlar yaparak fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
