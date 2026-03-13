Haberler

Gemi adamları iaşe bedeli 430 lira oldu

Güncelleme:
İaşe servisi bulunmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 325 liradan 430 liraya yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.

Karara göre Kurul, oy birliğiyle bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 430 lira olmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 325 liradan 430 liraya yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
