Gelibolu'da topraksız tarım için Ar-Ge denemesine başlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki girişimci tarafından topraksız tarım çalışmaları için Ar-Ge denemesi başlatıldı.

Girişimciler Ahmet Danış ve Erol Sakar, ilçenin mevcut potansiyelini güncel teknolojilerle geliştirmek ve sürdürülebilir tarıma öncülük etmek amacıyla kurdukları serada dört mevsim iyi tarım koşullarına uygun olarak sebze ve meyve üretmek için sera kurdu.

Dünyada artan kuraklık ve toprak kaybı nedeniyle son yılların gözde alternatif tarım yöntemleri arasında yer alan topraksız tarımla, ilçede daha az su, gübre ve işçilik maliyetinin yanı sıra yüksek verim avantajları izlenecek.

Ahmet Danış, gazetecilere, 1,5 dönüm araziye kurulan 100 metrekarelik serada Ar-Ge çalışmalarına devam edildiğini, tamamen güneş enerjisinden yararlanılarak yapılacak üretiminde hasat sürecinin 30 ila 50 gün olduğunu ifade etti.

Danış, çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde topraksız tarım için serayı daha da genişletmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.