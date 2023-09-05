Gediz'deki altın madeni projesine itirazlar sürüyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı'nda açılması planlanan altın madeni ile ilgili itirazlar devam ediyor. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, projenin turizm, içme suyu kaynakları, yöre halkının geçim kaynakları, endemik flora-fauna, insan sağlığı, Gediz Havzası ve çevre için büyük riskler taşıdığını belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı'nda açılması planlanan altın madeni ile ilgili itirazlar devam ediyor.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Murat Dağı geleceğimiz, gözbebeğimizdir. Planlanan faaliyet, turizm, içme suyu kaynakları, yöre halkının geçim kaynakları, endemik flora-fauna, insan sağlığı, Gediz Havzası ve çevre için çok büyük riskler ve tehditler taşımaktadır. Oluşacak tahribatın kısa yada uzun vadede insan eliyle giderilmesi mümkün olmayıp, söz konusu proje alanı asla günümüzdeki haline döndürülemeyecektir. Gediz Belediye Başkanlığı olarak bu projeye olumlu görüş bildirememekteyiz. Hemşerilerimizden ve yetkili organlardan aldığımız tüm gücümüzle hukuki ve siyasi mücadelemiz sürecektir" dedi. - KÜTAHYA