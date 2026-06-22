Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, SunExpress hava yolu şirketine ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımında hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.