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Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

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Stuttgart-Gaziantep seferini yapan SunExpress uçağının iniş sonrası lastiği patladı, ön iniş takımı hasar gördü. Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, SunExpress hava yolu şirketine ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımında hasar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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