Gaziantep'te susam üreticilerine hibe desteği - Haberler

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Gaziantep'te susam üreticilerine hibe desteği

AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep'te susam üreticilerine hibe desteği

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Susam Yetiştiriciliği Projesi kapsamında susam üretimi yapacak çiftçilere hibe desteği sağlandığını bildirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Susam Yetiştiriciliği Projesi kapsamında susam üretimi yapacak çiftçilere hibe desteği sağlandığını bildirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteklediği Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi çalışmasının çerçevesinde ilde susam yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla proje başlatıldı.

Bu kapsamda çiftçilerin arandığı bildirilen açıklamada, "Projeye katılmayan isteyen üreticilerimiz bağlı oldukları ilçe müdürlerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Proje kapsamında yüzde 75 hibe destekli tohum var." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Gaziantep, Tarım, Ekonomi, Haberler

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