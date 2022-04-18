Gaziantep'te susam üreticilerine hibe desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Susam Yetiştiriciliği Projesi kapsamında susam üretimi yapacak çiftçilere hibe desteği sağlandığını bildirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteklediği Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi çalışmasının çerçevesinde ilde susam yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla proje başlatıldı.

Bu kapsamda çiftçilerin arandığı bildirilen açıklamada, "Projeye katılmayan isteyen üreticilerimiz bağlı oldukları ilçe müdürlerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Proje kapsamında yüzde 75 hibe destekli tohum var." ifadeleri kullanıldı.