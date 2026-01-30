Haberler

Gaziantep'te Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimleri sıklaştırıldı

Güncelleme:
Gaziantep'te, Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı. Fırın, kasap, lokanta ve marketlerde yapılan denetimlerde fiyatlar, son kullanma tarihleri ve menü fiyatları kontrol ediliyor.

Gaziantep'te Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı ekiplerince Türkiye genelinde 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında Gaziantep'te gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı. Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde denetim yapıldı. Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı. Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısında ve hizmet sunulan masaların üzerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

Ayrıca menü fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak uyumsuzluk olup olmadığı incelendi. Marketlere yönelik yapılan denetimlerde, marketlerin kasap reyonu başta olmak üzere et ürünlerinin alış ve satış fiyatları karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı denetlendi. Manav ve bakliyat gibi reyonlarda da fiyat tarifelerinin görünür şekilde asılı olup olmadığına, ürünlerin gramajlarına, tezgah ve kasa fiyatlarının uygunluğuna bakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

