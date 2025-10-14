Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan Konkordato Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, konkordato başvurularının mevcut durumun çok üstünde olduğu yönündeki algının doğru olmadığını belirtti.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, konkordato başvurusunda bulunan firma sayısı konusunda yanlış bir algı oluştuğunu kaydetti.

Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te 2024'te 31 firma konkordato kararı alınmıştır, 12 firmanın süreci devam etmektedir. 2025'teise şu ana kadar 25 konkordato kararı alınmış, 20 firmanın süreci sürmektedir. Her konkordato başvurusunun iflas erteleme ile sonuçlanmadığı bilinmelidir. Önce konkordato başvurusunda bulunan firmanın adı, ardından ortaklarının isimleri yazılmakta ve her biri ayrı firma gibi değerlendirilmektedir. Bu durum, sayının gerçeğin çok üstünde görünmesine neden olmaktadır. Benzer hatalar yapıldığı için bu konuda daha hassas olunmasında fayda vardır. Gaziantep, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip olmasına rağmen sanayi kentleri arasında konkordato başvurularında oldukça gerilerdedir. Şehrimiz, kredi geri ödemelerinde de borcuna en sadık iller arasında yer almaktadır."