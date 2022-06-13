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Gaziantep'te halk ekmek kurulacak

AA - Fırat Özdemir - Ekonomi
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Gaziantep'te halk ekmek kurulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞahinŞ, halkın uygun fiyata ekmek alabilmesi için kentte halk ekmeğin kurulacağını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞahinŞ, halkın uygun fiyata ekmek alabilmesi için kentte halk ekmeğin kurulacağını bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, ramazan ayında uyguladıkları kampanyayla ihtiyaç sahibi vatandaşların ucuz ekmek almasının sağlandıklarını anımsattı.

Farklı kentlerde uygulanan halk ekmek sistemini incelediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Biz gastronomi şehriyiz. Yüksek kapasite üretimine sahip makinanın gelmesi 6 ay sürüyor, ama halkta bu çalışma için büyük bir talep var. İlk yüksek kapasiteli ekmek fırınlarını çalıştık. Sonrasında meslek liselerinde çalışma yaptık. Meslek liselerinin ekmek üretim konusunda yüksek bir kapasitesi var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük. Meslek liselerinin bu kapasitesini kullanacağız. Ayrıca fazla kapasitesi olan ve satışından daha fazla üretebilecek fırınlarla da çalışacağız."

Şahin, çalışmayla 40 çeşit ekmek ve unlu mamulün yanı sıra, Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile kadın kooperatifleri ürünlerinin yer alacağı satış noktalarında ürünlerin uygun fiyatla tüketicilere ulaştırılacağını bilertti.

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

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