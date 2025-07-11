Garanti BBVA ve IFC, Kadın Girişimciliği Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Garanti BBVA ile Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu (IFC), kadınlara yönelik bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA temsilcileri, kadın girişimci bankacılığı alanındaki deneyimlerini, 85'ten fazla ülkede kadınlara yönelik finansal çözümler sunan IFC ekipleriyle paylaştı.

Toplantıda, cinsiyet temelli veri kullanımının önemi, finansal kapsayıcılığı artırmaya yönelik uygulamalar ve kadın girişimcilere sağlanan uzun soluklu destek programları ele alındı. İşbirliği kapsamında gelecekte atılabilecek somut adımlar da değerlendirildi.

Garanti BBVA, IFC ile iş birliği kapsamında, 2018'de Türkiye'nin "gender bond" tahvili aracılığıyla kadın kuruculu KOBİ'lere özel 75 milyon dolar değerinde finansman sağlamıştı.

Ayla Müstecaplıoğlu'nun Mamajoo girişimi ve Gökçe Duman'ın Ingosa.ai girişimi bu kapsamda desteklenen projeler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Garanti BBVA olarak, kadın girişimcilerin karşılaştığı engelleri azaltmak ve eşik fırsatlar yaratmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaya, yaklaşık 20 yıl önce kadın girişimcileri ayrı bir segment olarak değerlendiren ilk özel banka olduklarını ve kadın girişimcilere sundukları finansal ve finansal olmayan desteklerle bu alanda öncü konumda yer aldıklarını vurguladı.

Kadın Girişimci Destek Programı ve alanında bir markaya dönüşen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışmamızın ardından, 2018'de IFC işbirliği kapsamında Türkiye'ye ilk cinsiyet odaklı tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bu konudaki bilgi birikimi ve deneyimlerimiz gerek ülkemizdeki gerekse dünyadan farklı kurumlara aktarabilmeyi de sorumluluk alanımızda görüyoruz. Şimdi de de IFC'nin dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen ekipleriyle, kadınlara yönelik bankacılık uygulamaları ve cinsiyet odaklı veri kullanımı gibi alanlarda bilgi paylaşımı yaptık. Kadın girişimcileri güçlendirmek için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam ediyoruz."

IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Grubu Bölgesel Endüstri Başkanı Momina Aijazuddin da Garanti BBVA'nın da IFC gibi kadın girişimciliği konusunda uzun bir geçmişi olduğunu belirterek, "İş birliğimizin kadın girişimciliği konusunda başarılı sonuçlar vermesinden ve karşılıklı deneyim paylaşımı yapabilmekten ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.