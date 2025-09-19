Garanti BBVA ve Huawei'den Temassız Ödeme İşbirliği

Garanti BBVA bünyesindeki Garanti Ödeme Sistemleri AŞ (GÖSAŞ), temassız ödeme deneyimini, Huawei'in diğer NFC destekli akıllı saatlerine taşıdı.

Bankada yapılan açıklamaya göre, BonusFlaş uygulaması üzerinden daha önce Huawei Watch 5 modelinde sunulan temassız ödeme özelliği, artık Huawei'in NFC destekli farklı akıllı saat modellerinde de kullanılabilecek.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları, bu özellikle birlikte fiziksel kart ya da cep telefonu taşımadan, uyumlu Huawei saatleri ile ödeme yapabilecek.

Geliştirilen teknoloji sayesinde, temassız ödeme işlemleri saat üzerinden kasada kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

"Amacımız, müşterilerin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, temassız ödeme teknolojilerine yaptıkları yatırımlarla amaçlarının, müşterilerin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmek olduğunu belirtti.

Huawei ile aylarda başlatılan işbirliğinin ilk meyvesini Huawei Watch 5 modeliyle verdiklerini kaydeden Orbay, "Şimdi ise BonusFlaş'ı Huawei'in NFC destekli diğer saat modellerine de taşıyarak temassız ödeme deneyimini daha da yaygınlaştırıyoruz. Geleceğe yönelik işbirliğimizin devam edeceğini, yeni inovasyonları da müşterilerimizle buluşturmayı sürdüreceğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Wan Fei de dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de tüketicilerin son teknolojilerden faydalanması için işbirliklerine devam ettiklerini aktararak, söz konusu temassız ödeme adımının, bu hedefin bir parçası olduğunu ifade etti.

Söz konusu özelliğin yalnızca yeni çıkacak Huawei Watch GT 6 modeli için değil, satışta olan bazı akıllı saat modellerinde de kullanılabileceğini belirten Fei, kullanıcı deneyimini geliştirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Fei, "Sağlık ve spor alanında yoğun bir AR-GE çalışması yürütürken, bu tarz teknoloji entegrasyonlarını hiçbir zaman unutmuyoruz. Hedefimiz her zaman, tüketici ihtiyaçlarını anlayıp hem Türkiye'de hem de dünyada, tüketicilere hayatlarını kolaylaştıran son teknoloji ürünleri sunabilmek olacaktır. Bu işbirliğimiz için de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.