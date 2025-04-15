Garanti BBVA, Dijital Bankacılıkta Yenilikçi Hizmet Sunuyor

Garanti BBVA, tüzel ve şahıs firması müşterilerinin detay, güncel fiyat ve komisyon değişikliklerine anında ulaşmasını sağlayan yeni bir dijital hizmeti hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, getirdiği çözümlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Garanti BBVA, dijital bankacılık alanında yenilikçi bir hizmete imza attı.

Daha önce sadece şubeler aracılığıyla sağlanan bilgilendirme hizmeti, Garanti BBVA'nin teknolojik altyapısı sayesinde dijital kanallarda da kapsamlı ve şeffaf bir şekilde müşterilere sunuluyor.

Tüzel ve şahıs firmaları, bu hizmet sayesinde, genel kredi sözleşmelerini (GKS), limit, risk, teminata alınan çekler, detayları ve görüntüleri, teminata alınan gayrimenkul ipotekleri ve ekspertizleriyle ilgili tüm detayları, güncel fiyat ve komisyon değişikliklerini dijital kanallar üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. İhtiyaç duydukları bilgilere hızla erişebilen müşteriler, iş süreçlerini daha doğru planlayabiliyor ve karar alma süreçlerinde hız ve esneklik kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran, onlara zaman kazandırarak iş süreçlerine katkı sağlayan dijital çözümler üretmeyi öncelikleri olarak gördüklerini belirtti.

Onaran, "Ücret, komisyon ve fiyatlama gibi önemli bilgileri dijitalde ilk kez bu kapsamda ve şeffaflıkla sunan banka olmaktan mutluyuz. Bu hizmet sayesinde müşterilerimiz, işlerini ilgilendiren değişiklikleri anlık olarak takip edebiliyor, şubeye gitmelerine gerek kalmadan tüm detaylara ulaşabiliyor. Teknolojiyi her zaman müşterilerimizin hizmetine sunarken güven, şeffaflık ve müşteri odaklılık ilkelerimizi ön planda tutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.