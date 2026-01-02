Haberler

Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı

Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA, startup yatırımcılığına adım atmak isteyenler için 'First Venture: Melek Yatırımcılığı Eğitimi' programını başlattı. Dört hafta süren hibrit formatta düzenlenen eğitim, yatırımcı bakış açısını güçlendirmeyi ve katılımcılara melek yatırımcılığın temellerini öğretmeyi hedefliyor.

Garanti BBVA, startup yatırımcılığına adım atmak isteyen müşterilerine yönelik "First Venture: Melek Yatırımcılığı Eğitimi" programını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA tarafından düzenlenen First Venture eğitimleri, startup yatırımcılığına adım atmak isteyen müşterileri detaylı bir eğitim programı kapsamında bir araya getirdi.

Melek yatırımcılık odağında yapılandırılan program, katılımcılara yatırımcı bakış açısını güçlendiren uygulamalı içerikler sundu.

Sınırlı kontenjanla hibrit formatta 4 hafta süren programda, katılımcılar melek yatırımcılığın temel ve ileri seviye dinamikleri hakkında teorik ve pratik bilgi alma fırsatı buldu.

Günce Önür'ün eğitmenliğinde gerçekleşen programın ilk haftasında global ve yerel startup ekosisteminin gelişimi ile yatırım stratejilerinin temelleri ele alındı. İkinci haftada yatırım sürecinde kullanılan hukuki yapılar ve "due diligence" süreçleri aktarılırken, üçüncü hafta yatırım inceleme ve karar süreçlerine odaklanıldı. Son haftada ise portföy yönetimi ve büyüme destek süreçleri işlendi.

Yüz yüze oturumları Ferko Signature, Feriye Palace ve Kolektif House Levent'te düzenlenen eğitim, sertifika töreni ve "networking" etkinliğiyle sona erdi. Programı tamamlayan katılımcılar, "Global Expansion Day" etkinliğine davet edildi.

Girişimcilik ekosisteminin kritik ihtiyaçlarından yatırımcı tarafını güçlendirmeyi amaçlayan program, bankanın bu alandaki stratejik inisiyatiflerinden biri olarak hayata geçirildi.

Programla, girişimler için yetkin, küresel dinamikleri okuyabilen yatırımcıların yetiştirilmesi ve banka müşterilerinin startup yatırımları konusunda bilgi ve farkındalık kazanması hedeflendi. Bu doğrultuda katılımcıların, konvansiyonel yatırım araçlarının ötesinde farklı bir yatırım perspektifiyle tanışması amaçlandı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı

2026 rekorla başladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak