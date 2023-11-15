Garanti BBVA, Beyçelik Elawan Renewables Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ile rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımları için ek finansman sözleşmesi imzaladı. Yahyalı Rüzgar Enerji Santrali yatırımı ve kapasite artırımları kapsamında bankanın sağladığı finansman tutarı 145 milyon dolara ulaşacak.

Garanti BBVA, Beyçelik Elawan Renewables ile rüzgar ve güneş enerjisi santrali için finansman sözleşmesi imzaladı

Garanti BBVA, Beyçelik Elawan Renewables Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ile rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımları için ek finansman sözleşmesi imzaladı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı finansmanlarla öne çıkan Garanti BBVA, Beyçelik Elawan Renewables Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ile rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımları için ek finansman sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmeyle Yahyalı Rüzgar Enerji Santrali yatırımı ve kapasite artırımları kapsamında bankanın sağladığı finansman tutarı 145 milyon dolara ulaşacak.

Yapılan açıklamaya göre, Beyçelik Holding ve Japonya merkezli Orix Grubunun hissedarı olduğu İspanyol şirketi Elawan Energy ortaklığında alınan kararla 60 MW'lık hibrit güneş enerji santrali devreye alınacak ve 82.5 MW'lık kurulu güçle faaliyette olan rüzgar enerji santralinin kapasitesi 91.5 MW'a yükseltilecek. Böylece, projenin toplam yatırım tutarı 180 milyon doları aşacak.

Toplam kapasitesi 150 MW'ı aşacak olan projede 27 rüzgar türbiniyle 108 bin güneş paneli birlikte çalışacak ve yılda 380 milyon kWh'lik yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirecek. Tam kapasiteyle faaliyete geçince Türkiye'nin enerji ithalatının azaltılmasına katkı yapacak olan santral yıllık yaklaşık 200 bin ton karbon salımını engelleyecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Banka olarak, Türkiye'nin net sıfır karbon hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak projelerin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projeyi finanse ederken uluslararası ortaklı bir şirketle çalışarak bu alanda ne kadar güçlü olduğumuzu bir kere daha gösterdik. Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığı yenilenebilir enerji sektöründe müşterilerimize finansman çözümleri sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL