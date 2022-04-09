'Future of Technology' webinarında nesnelerin interneti teknolojileri konuşuldu

Vodafone Business'ın Inbusiness Dergisi iş birliğiyle düzenlediği 'Future of Technology' webinar serisinin ikincisi gerçekleştirildi. 'Nesnelerin İnterneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi' temasıyla gerçekleştirilen webinarda, nesnelerin interneti konusunda sektör paydaşlarının düşünce ve deneyimlerine yer verildi.

Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan webinarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve BSH Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil birer özel konuşma yaptı.

KESTİOĞLU: YÜZDE 33'E VARAN ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Vodafone Grubu, bağladığı nesne sayısı itibarıyla dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda. 2013 yılında ilk defa IoT alanında Gartner tarafından lider seçildik ve 8 yıldır da Nesnelerin İnterneti Bağlantı Servislerinde lider seçilmeye devam ediyoruz. Dünya lideri olan Grubumuzun yetkinliğinden aldığımız güçle, üretimden perakendeye, lojstikten tarıma birçok sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz çözümler ve ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz çözümler sayesinde müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırıyoruz. Türkiye'de Nesnelerin İnterneti pazarına yön vermeyi en önemli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. 35 binin üzerindeki kurumsal müşterimizin nesnelerinin bağlantısını sağlıyoruz. Profillerin uzaktan yüklenebilmesi ve değiştirilebilmesini sağlayan eSIM teknolojisini sadece mobil cihazlarda değil M2M cihazlarında da sunuyoruz. Sunduğumuz dar bant makineler arası haberleşme teknolojisi (NB-IoT) sayesinde Nesnelerin İnterneti cihazlarının en önemli zorluğu olan bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Red Kontrol ile, makine ve üretim takibinden ısı ve nem takibine, çalışan lokasyon takibinden forklift takibine, enerji tüketimi takibinden envanter takibine ihtiyaç duyulan verileri projelendirip işletmelerin verimliliğini artırabiliyoruz. Red Enerji sayesinde müşterilerin enerji tüketen cihazlarını uzaktan kontrol edebilmesine olanak sunuyoruz. Müşterilerimizin kazanımlarına baktığımızda da yüzde 33'e varan enerji tasarrufu sağlıyoruz."

EVREN: 7,4 MİLYON MAKİNE BİRBİRİYLE KONUŞUYOR

İnternete sadece insanların değil, makinelerin de bağlandığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ise sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025'te 30 milyar cihazın internete bağlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de makineler arası iletişim aboneleri dahil 86,2 milyon mobil abone bulunuyor. Aralık 2021 sonu itibarıyla mobil ve sabit genişbant internet abonelerinin sayısı 88 milyonu geçerken makineler arası iletişim abone sayısı ise 7,4 milyona yaklaştı. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı pandemi öncesi döneme göre iki kattan fazla artış göstererek 11GB seviyesine ulaştı. Türkiye'de fiber abone sayısı da 4,8 milyonu geçti. Bu sayının üç katından fazlasına yüksek hızlı internet sunabilecek bir altyapımız bulunuyor. Nesnelerin interneti, 5G altyapısıyla çok daha çeşitli uygulamaları beraberinde getiriyor. Otonom araçlar, akıllı sistemler, siber güvenlik, robotik, biyomedikal gibi birçok farklı alanda nesnelerin interneti teknolojilerinin gelişimi 5G ekosistemi ile mümkün olacak. 5G'ye yerli ve milli ürünlerle geçmek istiyoruz. 5G Vadisi'nde firmalarımızın ürettiği ürünleri ve çeşitli şebeke altyapılarını test ediyoruz. Ayrıca 6G sistemine de şimdiden hazırlanıyoruz. Bakanlığımız ve BTK olarak paydaşlarımızla birlikte sektörümüzde yerli ve milli bir ekosistem kurma çalışmaları yürütüyoruz."

NESNELER AKILLANIYOR

BSH Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil de BSH altındaki markaların enerji verimliliği ve inovasyon anlamında dünya şampiyonu olan ürünleri ülkemizde geliştirdiğini, ürettiğini ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç ettiğini söyleyerek konuşmasına başladı. 2005'ten bu yana toplamda 1 milyar Euro'dan fazla yatırım yaparak Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımı gerçekleştiren beyaz eşya grubu olduklarını söyleyen Evcil, "Bağlanabilirlik kavramı bizim için giderek daha büyük rol oynuyor. 2013 yılından bu yana ürünlerimizi kademeli olarak ağ uyumlu hale getirdik. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyarak Nesnelerin İnterneti ile nesneleri sadece birbirine bağlamıyor, onları akıllı hale getiriyoruz" dedi.

ÜRETİM NASIL DEĞİŞECEK?

Webinar serisinin ikinci buluşmasında Deloitte Digital Türkiye Ortağı Özlem Yanmaz moderatörlüğünde, 'Nesnelerin İnterneti: Üretim, Verimlilik ve Ekonomi Nasıl Değişecek?' isimli panel, Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Oğuz Çidam, HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal ve Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

5G'NİN GELMESİYLE DEVRİM YAŞANACAK

Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka gibi teknolojilerin artık hayatımızın birçok alanına girdiğinin önemle altını çizen Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Oğuz Çidam ise konuşmasına şu şekilde devam etti:

"IDC'nin yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarına göre dünya çapında nesnelerin interneti harcamaları bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşacak. Türkiye'ye baktığımızda ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimlerle 3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeli bulunuyor. Vodafone Business olarak Nesnelerin İnterneti çözümlerimiz ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. E-SIM sayesinde kullanıcılar, hem donanımlarındaki SIM kartları takmak, değiştirmek için efor sarf etmekten ve ücret ödemekten kurtuluyor hem de süreçlerinde aksama olmadan daha az atık üreterek bunu gerçekleştirebiliyorlar. Dijital Tarım sayesinde çiftçiler sürdürülebilir tarıma geçiyor, erken uyarı sistemleri ile sulama, gübreleme ve ilaçlamalarını azaltan çiftçiler kaynakları daha verimli kullanıyor. Red Enerji, elektrik tüketimi bilgisini toplayan, toplanan verinin merkezi yazılıma iletilmesini sağlayan ve bu verinin anlık ya da geçmişe yönelik olarak raporlanması, alarmlar oluşturması, karşılaştırma yapması, kullanıcıyı bilgilendirmesi ve uzaktan kontrol edilmesini tek ekrandan sağlayan uçtan uca tasarlanmış bir Nesnelerin İnterneti çözümü olarak dikkat çekiyor. Özellikle 5G'nin gelmesiyle birlikte Nesnelerin İnterneti tarafında bir devrim yaşanacak. Şu anda tüm dünyada bunun örneklerini görüyoruz."

STRATEJİ İÇİN İŞ ORTAKLARI GEREKİYOR

Bu zamana dek toplanan verinin yüzde 90'ının son iki yılda oluştuğuna dikkat çekilen panelde söz alan HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak da ilerleyen teknolojinin aynı zamanda kendi dışındaki sektörleri, yaşam ve çalışma şekillerini de dönüşüme tabi tuttuğunu dile getirdi. Bunun nedeninin üretilen veri olduğunu belirten Kaymak, "Veri artık eskiden olduğu gibi üretildiği yerde durmuyor. Uçlara doğru ilerliyor. Sensörler başta olmak üzere nesnelerin interneti olarak adlandırdığımız kavram neticesinde dünyada 30 milyar ile 70 milyar arasında konuşan ve veri üreten sensörler ve cihazlar var" diye konuştu.

Üretilen veriyi gerçek zamanlı yakalayarak doğru analiz edenlerin ise rekabette öne geçeceğini belirten Kaymak, en popüler konunun otonom araçlar olduğunu, Nesnelerin İnternetinin etkin ve güvenli kullanımının bu araçların etkin kullanımı için ön koşul olduğunu söyledi. "Nesnelerin interneti konusunda amaç o sensörleri üretmek değil" diyen Kaymak, şirketlerin 'bu teknolojilerle nasıl ilerleriz?', 'nasıl müşterimizi daha fazla mutlu ederiz?', 'nasıl daha çok kazanabiliriz?' sorularını sormaları gerektiğini ifade etti.

REKABET İÇİN DOĞRU ANALİZ GEREKİYOR

Panelde konuşmacı olarak yer alan bir diğer isim de Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal oldu. Üretim araçlarının görünürlüğünü ve takip edilebilirliğini sağlamanın kurumların en önemli hedeflerinden biri olduğuna değinen Gürdal, "Üretim firmalarının birincil odaklandığı şey bu. Dikey teknolojiler de bize tüm dataları, yüksek hızla ve tüm ortamlardan toplamamıza imkan sağlıyor" dedi. Önemli olan bir diğer unsurun ise elde edilen veriyi değerlendirmek olduğunu anlatan Gürdal, "Elde edilen çıktılar ile doğru ürünü, doğru zamanda, doğru verimlilikle nasıl piyasaya süreceğiz sorusuna odaklanmak gerekiyor" dedi. Üretimdeki verimliliğin sınırlı kaynakları en iyi şekilde kullanabilme becerisi olduğunu anlatan Gürdal konuşmasında, "Tek başına çok verimli bir firma olmak ve üretim yapmak üreticilerin rekabet edebilmelerini garanti etmiyor. Doğru ürünün doğru maliyet ve zamanlama ile ulaşması önemli" dedi.

1,2 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Panelde konuşan Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı ise konuşmasında her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada bu değişime ayak uydurmanın hem kurumlar hem tüketiciler açısından önemine değindi.

Yumrukçallı, "Kurumlar rekabete karşı avantaj yakalamak, verimliliği artırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve yeni pazarlarda yeni gelir kapıları bulmak istiyor. Bu da yeni nesil teknolojileri kullanma ihtiyacını ortaya çıkarıyor ki, bugünkü konumuz olan Nesnelerin İnterneti de bunun en önemli parçalarından biri. Tüketici seviyesinde de Nesnelerin İnternetinin günlük hayatı kolaylaştırması, insanlara daha fazla kişisel zaman yaratması, tasarruf, farklılaşma ve kişiselleştirme imkanı sağlaması da kullanıcıları bu teknolojileri sahiplenme konusunda ciddi anlamda motive ediyor" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Nesnelerin İnternetinin üretim alanlarından evlerdeki teknolojik cihazlara ve ofis araç gereçlerine kadar birçok alanda kullanılmaya başladığına işaret eden Yumrukçallı, artık her şeyin akıllandığına vurgu yaparak örnek olarak akıllı evler, akıllı araçlar, akıllı ulaşım ve akıllı şehirleri verdi. Artan ilginin sonucu olarak Türkiye'de 2020 yılında sadece Nesnelerin İnterneti ve analitik pazarında 1 milyar dolarlık bir harcamanın gerçekleştiğini, 2021 yılında ise bu rakamın 1,2 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yumrukçallı, "Önümüzdeki dönemde daha da hızlı gelişecek. Özellikle önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanılması planlanan 5G teknolojisinin yüksek bant genişliği, düşük gecikme süreleri Nesnelerin İnternetinin daha hızlı ve daha çok sektöre yayılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.