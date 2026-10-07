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FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almadı, piyasa statüsü korundu

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FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almadı ve ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü korudu. Duyuruda, MKK verilerinin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmek için Borsa İstanbul ve SPK ile temasların sürdüğü belirtildi.

London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken, ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü??????? korudu.

Küresel finans piyasalarında kullanılan endeksleri oluşturan, yöneten endeks sağlayıcısı FTSE Russell, "FTSE Hisse Senedi Piyasaları Sınıflandırması-FTSE Ülke Bazında Hisse Senedi Sınıflandırması Eylül 2026 Yıllık Duyurusu"nu internet sitesinde yayımladı.

Duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin izleme listesine alınmadığı belirtilen duyuruda, ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünün de korunduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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