Rekabet Kurulundan Ford Otosan'ın Koçfinans'ta yüzde 100 pay edinmesine onay

Rekabet Kurulu, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Koç Finansman AŞ'de (Koçfinans) yüzde 100 oranında pay edinmesine izin verdi.

Ford Otomotivden Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurumunun, şirketin Koç Finansman AŞ'de yüzde 100 oranında pay edinmesine izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır." ifadesine yer verildi.