Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Ford Motor, entegre römork modülü yazılımındaki hata nedeniyle 4 milyon 380 bin 609 aracı geri çağırdığını açıkladı. Hatanın, araçlarla römork arasındaki iletişimi etkileyerek sürüş güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor'un "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hata nedeniyle toplam 4 milyon 380 bin 609 aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, ünlü araba markası Ford'un milyonlarca aracını geri çağırdığı duyuruldu. Geri çağırmanın 2022-2026 model Ford F-250 SD, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlarını kapsadığı kaydedildi.

MİLYONLARCA ARACI GERİ ÇAĞIRDILAR! NEDENİ HAYLİ İLGİNÇ

Geri çağırmanın araçlardaki "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bilgisi verilen açıklamada, hata nedeniyle "entegre römork modülünün" araçla iletişimini kaybedebileceği kaydedildi.

"KAZA RİSKİNİ ARTTIRABİLİR"

Açıklamada, bu durumun hem yüksek hem de düşük donanımlı modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmaması, ayrıca yüksek donanımlı modellerde römork fren fonksiyonunun kaybına yol açabileceği, bunun sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu bildirilen açıklamada, Ford'un bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz olarak gidereceği belirtildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
