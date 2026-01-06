Haberler

Ford'un ABD'deki satışları geçen yıl yüzde 6 arttı

Güncelleme:
Ford, 2022 yılında ABD'deki araç satışlarını %6 artırarak 2019'dan bu yana en yüksek satış rakamına ulaştı. Pazar payı %13,2'ye yükselirken, hibrit araç talepleri bu artışta etkili oldu.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, ülkedeki araç satışlarını geçen yıl yüzde 6 artırarak 2019'dan bu yana en iyi yıllık satış performansını kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un pazar payının yıl genelinde 0,6 puan artarak yüzde 13,2'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin geçen yıl toplam araç satışının yüzde 6 artışla 2 milyon 204 bin 124 adede yükseldiği kaydedildi.

Kamyonet ve hibrit araçlara olan talebin bu artışta etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, Ford'un 2019'dan bu yana en iyi yıllık satış performansını kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada, Ford'un elektrikli araç satışlarının geçen yıl yüzde 14,1 düşerken, hibrit araç satışlarının yüzde 21,7 arttığı belirtildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
