Haberler

Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü 'durağan' pozisyondan 'pozitif' hale getirdi. Bu değişiklik, Türkiye'nin kredi notu görünümündeki pozitif revizyonun bir yansıması olarak değerlendirildi.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Fitch'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 9 Türk bankasının kredi notu görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevirildiği, uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarının da "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Görünümdeki revizyonun, Fitch'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirmesine benzer bir kararı yansıttığına işaret edilen açıklamada, "Ülke notu görünümündeki revizyon, Eylül 2024'teki not artışından bu yana döviz rezervlerinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışın ardından dış kırılganlıkların daha da azalmasını, rezervlerin kalitesindeki iyileşmeyi ve döviz cinsi koşullu yükümlülüklerdeki düşüşü yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görünümü pozitife yükseltilen bankalar Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olarak sıralandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

İran'ı açık açık tehdit etti: Günleri sayılıdır
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı

Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var