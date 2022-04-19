Fındık üreticilerine TARSİM'e başvuru çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerinin, lodos nedeniyle bahçelerinde hasar oluşup oluşmadığının tespiti için Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) başvurmalarını istedi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji verilerine göre dün yörede saatteki hızı 70 ila 80 kilometreyi bulun kuvvetli lodosun etkili olduğunu belirtti.

Lodosun, fındık dallarında yaprak ve meyve dökülmelerine yol açtığını ifade eden Karan, üreticilerden bahçelerini kontrol etmelerini istedi.

Ürünleri devlet destekli tarım sigortası kapsamında sigortalı çiftçilerin, hasarlarını TARSİM görevlilerine bildirmeleri tavsiyesinde bulunan Karan, şunları kaydetti:

"Martta 10-15 gün karın içerisinde kalan ve zirai dondan etkilenen fındık, şimdi de dün etkili olan kuvvetli rüzgardan zarar gördü. Fındık bahçelerinde yaptığımız inceleme ve üreticilerimiz tarafından tarım danışmanlarımıza aktarılan bilgilere göre lodos 2022 mahsulümüzde lokal olarak dökülmelere neden olmuştur. Saatteki hızı 70 ila 80 kilometreyi bulan lodosun fındığa verdiği zarar, yapılacak hasar tespit çalışmaları sonrası net ortaya çıkacaktır."