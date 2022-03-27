Fındık üreticilerine 70 milyonluk destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fındık üreticilerine 70 milyonluk destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Fındık üreticilerine 70 milyonluk destek

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl fındık üreticilerine 70 milyon liralık destek verildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl fındık üreticilerine 70 milyon liralık destek verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde Düzce'deki fındık üreticilerine yapılan maddi destek miktarını açıkladı. Bu çerçevede, geçen yıl 26 bin 950 çiftçiye 417 bin 500 dekarlık destekleme alanı için toplam 70 milyon 975 bin 95 lira 37 kuruş ödeme hazırlandı. Ödemeler, üreticilerin hesaplarına mart ayında yapıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fındık, Tarım, Düzce, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title