Fındık Araştırma Enstitüsü, Ülker ve Balsu ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürlüğü, Ülker ve Balsu gıda firmalarıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Enstitünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, protokol sayesinde işbirliğini güçlendirerek, sektöre yönelik ortak projeler geliştirmenin amaçlandığı belirtildi.

Tarafların katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, yürütülecek projeler ve olası çalışma alanları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, özellikle Ar-Ge çalışmaları, kalite iyileştirme süreçleri ve sürdürülebilir üretim uygulamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğine işaret edildi.

Ayrıca işbirliği sayesinde hem sektör hem de bölge ekonomisi için önemli katkılar sağlamasının beklendiği kaydedildi.